BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI

26.07.2022 17:04
BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI-"ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA"Alper KORKMAZ - Kadir Can HIRLAKOĞLU - Mikail BIYIKLI / İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de evde televizyon izlerken arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Atakan Ateş, kanlar...

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI

-"ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA"

Alper KORKMAZ - Kadir Can HIRLAKOĞLU - Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de evde televizyon izlerken arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Atakan Ateş, kanlar içinde sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık lisesi mezunu kasap kadın yaptı. Dükkan önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Atakan Ateş, çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen C.J.P. 'nin (17) evine misafir olarak gitti. Evde televizyon seyreden Atakan Ateş'in arkasından yaklaşan C.J.P., bilinmeyen bir nedenle Atakan'ı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan ve büyük korku yaşayan yaralı, yardım istemek için dışarı çıktı.

4. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Arkadaşını boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki C.J.P. binanın 4. katından aşağı atladı. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen, C.J.P. kaçtı. Polis olayın yaşandığı binanın iki sokak ilerisinde C.J.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak da evde bulundu.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Atakan Ateş, binadan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Bir süre sokak üzerinde kanlar içinde dolaşan gencin yardımına o sırada tezgahta çalışan kasap Saliha Arslan koştu. Hızla iş yerinden çıkan ve sağlık meslek lisesi mezunu olan Arslan, iş önlüğünü çıkararak Atakan'ın boğazına tampon yaptı. Çevredekilerden de giysilerini çıkarmasını kendisine havlu, bez ne varsa bulup getirmelerini isteyen kadın Atakan Ateş'in kanamasını durdurmaya çalıştı. Saliha Arslan yaklaşık 15 dakika müdahale ederek, kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürekli yaralıyı konuşturarak bilincinin açık kalmasını sağladı. Kan kaybeden Atakan Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA BENİ KURTAR'

Kanlar içinde yardım isteyen yaralıya ilk müdahalesini anlatan kasap Saliha Arslan, "'Ölmek istemiyorum kurtarın' diye dükkana yöneldi. Bir anda dükkandan fırladım üzerimde önlüğüm vardı. Onunla tampon yaptım. Yere yatırdım ve kanamayı durdurmak için basınç uyguladım. Panik halindeydi. Sakinleştirmem gerekiyordu. 'Ölmek istemiyorum abla beni kurtar' diyordu. Adını söyledi arkadaşına geldiğini televizyon izlerken bir anda arkadaşının bıçak dayadığını ve can havliyle kendini dışarı attığını anlattı. Kanamayı durdurmak için etraftakilerden havlu, bez istedim. Sürekli onu konuşturdum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Çalıştığım kurumlarda da ilk yardım eğitimleri aldım. 2 senede bir de bu eğitimlerimi tazeliyorum. Yaşamak istiyordu. İnsanlık görevimi yaptım. " diye konuştu.

Yaralanan Atakan Ateş'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, C.J.P. emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.

YORUMLAR
500
Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI
Kaynak: DHA

Atakan Ateş, Çocukluk, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:40 TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı
16:25 Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 17:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement