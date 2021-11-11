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Bahçelievler'de dehşet: Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika

Bahçelievler'de dehşet: Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü

11.11.2021 15:27
Bahçelievler'de dehşet: Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Demirci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, 11 yıldır evli olan ve çocuklarıyla beraber eşinden 2 aydır ayrı yaşayan Hanife Demirci, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktı. Okul önüne gelen kocası Mehmet Demrici, bir süre eşi Hanife Demirci ile konuşarak yürümeye başladı. Genç kadın evine doğru giderken boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçakla genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Demirci, bıçağı atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak da olay yerinde polis ekiplerince ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, şahısların 11 yıldır evli oldukları, son 2 aydır ayrı yaşadıkları, çocukların okulunda buluştuklarında aralarında tartışma çıktığı, akabinde beraber yürüdükleri esnada bahse konu olayın gerçekleştiği anlaşılmıştır. Öte yandan karısını öldüren koca ise olaydan sonra görüntülendi. Görüntülerde talihsiz kadının yerde kanlar içerisinde yattığı, adamın ise sokaktakiler tarafından yakalandığı görülüyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Bahçelievler'de dehşet: Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü

Mehmet Demirci, Bahçelievler, Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de dehşet: Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika


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