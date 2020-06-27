Bahçelievler'de dehşetin şiddeti bina içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika

Bahçelievler'de dehşetin şiddeti bina içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı
Bahçelievler'de gaz sıkışmasına bağlı olarak meydana gelen patlamanın şiddeti, patlamada ağır hasar gören binanın içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.
Bahçelievler'de gaz sıkışmasına bağlı olarak meydana gelen patlamanın şiddeti, patlamada ağır hasar gören binanın içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı. Görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesinde bir tekstil atölyesinde meydana gelen patlamanın ardından, 2 binada ve 2 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından zarar gören binalardan birisi mühürlendi. Mühür vurulmadan önce binada oturan vatandaşların eşyalarını almasına izin verildi. Mağdur olan vatandaşlara Bahçelievler Belediyesi tarafından sıcak çorba ve yemek dağıtıldı. Diğer taraftan patlamada ağır hasar alan bina içerisinden çekilen fotoğraf kareleri patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi tarafından ikamete uygun olmayan bina sakinlerinin geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:13 Kaynak: İHA
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