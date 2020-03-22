Bahçelievler'de depoda çıkan yangın 3 kamyonete sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de depoda çıkan yangın 3 kamyonete sıçradı - Son Dakika

Bahçelievler'de depoda çıkan yangın 3 kamyonete sıçradı

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de açık bir otoparkın içindeki su damacanalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Bahçelievler'de depoda çıkan yangın 3 kamyonete sıçradı, System.String[]

BAHÇELİEVLER'de açık bir otoparkın içindeki  su damacanalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler otoparkta bulunan 3 kamyonet de sıçradı.

Yangın, 08.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Acıbadem Sokak'ta  açık otoparkın içinde ki hazır su damacanalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depodaki damacanalarda başlayan yangın otoparkta bulunan 3 kamyonete sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında depo hasar görürken, kamyonetlerde kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören mahalle sakini " Ben buraya doğru gelirken, hafif dumanlar yükseliyordu. Duman büyüdü yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Alevleri gördüm. İçeride park halinde araçlar vardı. Konteynır vardı. Onlar yanıyordu. Burası otopark ve depo olarak kullanılıyor." dedi

Polis yangınla çalışma başlattı.


Bahçelievler, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:30 Kaynak: DHA

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