Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti
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Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti

1 saat önce

Bahçelievler'de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar parklara akın etti.

Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti, System.String[]

Bahçelievler'de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 13.59'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bahçelievler'de depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. Milli Egemenlik Parkı'na akın eden vatandaşlar korku içerisinde beklemeye başladı. Bazı vatandaşların da evinde oluşan hasar sonrası Belediye tarafından parklara yönlendirildiği öğrenildi. Vatandaşların evden çıkarken yanlarına aldığı eşyalar üzerine uzandığı görüldü.

Sultan Tüm isimli vatandaş depreme ilişkin, "Deprem oldu. Çok kötü sallandı. Vitrindeki eşyalar hep düştü kırıldı. Korktuk torunları alıp aşağıya indik. Akşama kadar bekleyeceğiz" dedi. Evinin kolonunda hasar olduğunu ve Belediye tarafından parka yönlendirildiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Bizim evimiz çatladı. Sokakta kaldık Belediye ekiplerinden yardım destek bekliyoruz. Akrabaların evine geçeceğiz binalara girmememiz gerektiğini söylediler. Kolonda patlak var" diye konuştu.

(İHA)

Bahçelievler, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:15 Kaynak: İHA
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