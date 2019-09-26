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Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın etti

1 saat önce

Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın ettiİSTANBUL - Bahçelievler'de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar, parka akın etti.

Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın etti

İSTANBUL - Bahçelievler'de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar, parka akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi.

İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem yaşandı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bahçelievler'de depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. Milli Egemenlik Parkı'na akın eden vatandaşlar korku içerisinde beklemeye başladı. Bazı vatandaşlarında evinde oluşan hasar sonrası belediye tarafından parklara yönlendirildiği öğrenildi. Bazı vatandaşlarında evden çıkarken yanlarına aldığı eşyalar üzerine uzandığı görüldü.

Deprem sırasında vitrindeki eşyaların Sultan Tüm, " Deprem oldu. Çok kötü sallandı. Vitrinde ki eşyalar hep düştü kırıldı. Korktuk torunları alıp aşağıya indik. Akşama kadar bekleyeceğiz" dedi.

Evinin kolonunda hasar olduğunu ve belediye tarafından parka yönlendirildiğini söyleyen bir vatandaş, " Bizim evimiz çatladı. Sokakta kaldık belediye ekiplerinden yardım destek bekliyoruz. Akrabaların evine geçeceğiz binalara girmememiz gerektiğini söylediler. Kolanda patlak var" diye konuştu.

Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın etti

Bahçelievler, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:13 Kaynak: İHA
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