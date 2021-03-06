İstanbul AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz - Son Dakika

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İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde deprem tatbikatı düzenlendi. 'Enkazda ve Kayıp Olaylarında Görev Alan Canlı Arama Köpekleri' ile parkurda önlerine çıkan zor engelleri aşmaları, yönlendirilme ve itaat, enkazda mahsur kalan kişileri bulduğunda 'odaklı havlama' ve enkaz altında kalan saklı kutudaki kazazedeleri bulma gösterisi gerçekleştirildi.

1-7 Mart Deprem Haftası'nda, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de, vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Bahçelievler Spor Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz ve İstanbul AFAD Birlik Müdürü Cengiz Karakuş katıldı.

"MEZAR EVLERDE OTURMAYIN"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "1-7 Mart Deprem Haftası. Ülkemizde bu konuda birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bizim ülkemiz deprem kuşağında olduğu için tüm vatandaşlarımızın depremle alakalı olarak dikkatli olmalarını istiyoruz. Mezar evlerde oturmasınlar. Belediye olarak kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlgili bakanlıklar gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da belediye ve komşularıyla uyumlu olup mezar evlerde oturacağına depreme dayanıklı evlerde otursunlar" diye konuştu.

"AMACIMIZ HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİ"

Dr. Hakan Bahadır, "Biz bu makamlarda laf olsun diye oturmuyoruz. Amacımız hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi. Hükümetimiz kira yardımlarını artırdı, taşınma parasını veriyor. Kentsel dönüşümü hızlandırıp depreme dayanıklı evler yapalım diyorum. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de deprem bilincinin olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"DEPREME KARŞI FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

İstanbul AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz ise "Deprem haftası içinde AFAD olarak belediyeler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarla belirli etkinlikler gerçekleştirmeye dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın depreme karşı farkındalığını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. 2021 yılı AFAD Eğitim yılı ilan edildi. Tüm vatandaşlarımızın bu eğitimlere katılmasını öneriyoruz. Bu tatbikat için bizlere ev sahipliği yapan Bahçeler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.