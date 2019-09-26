Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de depremden zarar gören bir bina boşaltıldı
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Bahçelievler'de depremden zarar gören bir bina boşaltıldı

53 dakika önce

Bahçelievler'de depremden zarar gören 4 katlı bir binadaki vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

Bahçelievler'de depremden zarar gören 4 katlı bir binadaki vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 4 katlı bir binada deprem nedeniyle yarılma ve çatlaklar oluştu. Olay yerine gelen yetkililer, risk taşıdığı gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinin konaklama talebini sunduğu aileler, yakınlarına gitmeyi tercih etti.

Binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, çevrede önlem aldı.

Bahçelievler'de depremden zarar gören bir bina boşaltıldı

Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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