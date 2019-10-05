Bahçelievler'de devrilen kamyonet trafiği aksattı

Sürücü ile kamyonetteki üç kişi kazadan yara almadan kurtulurken, bağlantı yolunda trafik aksadı.

Bahçelievler 'de kamyonetin devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.

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