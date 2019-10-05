Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de devrilen kamyonet trafiği aksattı
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Bahçelievler'de devrilen kamyonet trafiği aksattı

6 dakika önce

Bahçelievler'de kamyonetin devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.

Bahçelievler'de devrilen kamyonet trafiği aksattı, System.String[]

Bahçelievler'de kamyonetin devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.

Mahmutbey-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu'nun Çobançeşme mevkisinde seyreden İSKİ'ye ait 34 ZJ 2743 plakalı kamyonet, havalimanı istikametine dönüş sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile kamyonetteki üç kişi kazadan yara almadan kurtulurken, bağlantı yolunda trafik aksadı.

Trafik akışı, devrilen kamyonetin kaldırmasıyla normale döndü.

Bahçelievler, Mahmutbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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