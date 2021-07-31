Bahçelievler'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bahçelievler'de bariyerlere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Görkem Örnek'in kullandığı 34 TH 8044 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Avcılar istikametine doğru seyir halindeyken Şirinevler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek savrulan minibüsün sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan Örnek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.