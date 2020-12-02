Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor - Son Dakika

Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor

02.12.2020 09:13

Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor.

Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor.

Belediye 3 ay önce başkanlık binasının yanındaki alana "Bahberber" ismini verdiği kuaför yaptırdı ve ilçede yaşayan dezavantajlı kişilere burada ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuaföre gelenlerin öncelikle ateşi ölçülüyor. Daha sonra berber koltuğuna geçen kişiler, belediyenin berberi tarafından ücretsiz tıraş ediliyor.

Bahberber, şimdiye kadar 422 kişiye kuaförlük hizmeti verdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin 3 ay önce ilçedeki engelli ve bakıma muhtaç 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik ücretsiz berber hizmeti vermeye başladığını söyledi.

Uygulamayla engelli ve bakıma muhtaç yaşlıların saç ve sakallarının hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak kesildiğini belirten Bahadır, "Engellilerimiz, yaşlı büyüklerimiz pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımları sayesinde yapmak zorunda kalıyor. Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik." diye konuştu.

Bahadır, koronavirüs tedbirlerini en yüksek seviyede uygulayarak ücretsiz şekilde berber hizmeti sunduklarını ifade ederek, şunları anlattı:

"İnsanımıza ihtiyaç duyduğu her an yardımcı olmaya devam edeceğiz. 3 ay önce hizmet vermeye başlayan Bahberber'de toplam 422 kişiye ücretsiz hizmet verdik. Ayrıca başlattığımız bu uygulamadan şehit yakını ve gaziler de yararlanabiliyor. Ücretsiz berber hizmeti, pandemi geçtikten sonra yatalak hastalar, felçli ve evden çıkamayacak derecede hasta vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Bakıma ihtiyaç duyan engelli ve hastalara verilen hizmet, özellikle yakın aile bireyleri tarafından takdirle karşılanıyor."

Bahadır, ücretsiz berber hizmeti almak isteyenlerin 444 0 311 numaralı telefonu arayabileceğini kaydetti.

Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor
Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor
Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor
Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor
Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor
Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor
Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Engelli, Kuaför, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor - Son Dakika


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