Bahçelievler'de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bahçelievler'de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Bahçelievler'de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Bahçelievler'de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor Bahçelievler Belediyesi tarafından yeni tip korona virüse karşı tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Bahçelievler'de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından yeni tip korona virüse karşı tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yeni tip korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları devam ediyor.

Bu kapsamda kamusal alanlar ilaçlanırken, Bahçelievler Belediyesi Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan cami, cemevi, huzurevi, kamu binaları ve belediyeye bağlı tüm merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hükümetin aldığı korona virüs tedbirlerine ilave olarak Bahçelievler Belediyesi de ilk günden itibaren 24 saat esasına göre alınan önlemlere katkıda bulunmaya çalışıyor. Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, özel solüsyonlar kullanılıyor. Tüm hizmet binalarında, toplu taşıma yapılan araçlarda, diğer kamu binaları, cami, cemevi, sağlık ocakları, hastaneler, muhtarlıklar, eczaneler, cadde ve sokaklarda, evsel atık konteynerleri ile tüm kamusal alanlarda aralıksız dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Semt ve halk pazarları, lokantalar ile gıda ve hijyenik ürün imalatı ve satışı yapan iş yerlerine olan denetimler de bu vesile ile daha da yoğunlaştırıldı. Dezenfeksiyon çalışmalarında ekipler, tüm alanlarda Sağlık Bakanlığınca onaylı ürünler kullanmaya özen gösteriyor.

Bahçelievler'de dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bahçelievler, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:29 Kaynak: İHA

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