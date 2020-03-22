Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

TÜRKİYE'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından hastalığın geniş kitlelere yayılmasını engellemek için alınan tedbir çalışmaları devam ediyor. Sağlık ve temizlik ekipleri ara vermeden vatandaşların sıklıkla bulundukları yerleri dezenfekte ederek ilaçlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaların her geçen gün artmasıyla birlikte dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Bahçelievler Belediyesi Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan cami, cemevi, huzurevi, kamu binaları ve belediyeye bağlı tüm merkezlerde dezenfekte ve ilaçlama işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Sürdürülen çalışma kapsamında özel solüsyonlar kullanılıyor. Tüm hizmet binalarında, toplu taşıma yapılan araçlarda, kamu binalarında, ibadethanelerde, caddelerde, sokaklarda ve evsel atık konteynerlerinde dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Semt ve halk pazarları, lokantalar ile gıda ve hijyenik ürün imalatı ve satışı yapan iş yerlerine olan denetimler de bu kapsamda daha da yoğunlaştırıldı.