Bahçelievler'de düğün salonlarına 'Koronavirüs' denetimi - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Bahçelievler'de düğün salonları denetlendi. Salonlarda denetim yapan ekipler sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın düğün ve düğün salonlarına ilişkin genelgesinin ardından yerel yönetimler denetimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis ve Belediye Zabıta ekipleri, ilçede bulunan düğün ve nikah salonunu denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına göre masa sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarıldı. Uyarılarda, "Davetlilerimiz, korona virüs sebebiyle salonlarımız içerisinde maskesiz bulunmak kesinlikle yasaktır. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Temaslı oyunlar kesinlikle yasaktır" anonsu yapıldı. Denetimlerde çoğunlukla genelgede belirtilen kurallara uyulduğu görüldü. Denetim esnasında el ele oynanan temaslı oyunların oynanmaması istendi.

"Temaslı oyunlarda yalnızca gelin ve damat muaf bırakıldı"

Yapılan denetimlere ilişkin alınan önlemlerden bahseden Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Zabıta Komiseri Şafak Sordu, "İlk etapta salon sahibinin aldığı önlemler bizim için önemli. Kapı girişinde gelen davetlilerin ateş ölçümü yapılıyor mu? Kapı girişinde gerekli dediğimiz 14 madde asılı mı? Tüm davetliler ellerini dezenfekte ederek içeriye giriyor mu? Salonda masalar arası 1 buçuk mesafe, sandalyeler arası 60 cm mesafeye uyup uymuyor mu? Her masadan dezenfektan var mı? Temaslı oyunlarda yalnızca gelin ve damat muaf bırakıldı. Diğer davetlilerin bu tür oyunlarda birbirlerinden uzakta durmaları temas etmemeleri gerekiyor. Müziğin sadece dinleme amacıyla yürütülmesi yapılan ikramların kapalı kutu içerisinde olması paketlenmiş küçük çerez, tek kullanımlık olması gerekmektedir. Maske değiştirdikten sonra attıklarına dair bir maske atık kutusu olup olmadığını kontrol ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL