Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE DÜKKANDA MAHSUR KALAN KEDİYİ POLİSİN DİKKATİ KURTARDI - Son Dakika

Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE DÜKKANDA MAHSUR KALAN KEDİYİ POLİSİN DİKKATİ KURTARDI
06.12.2020 13:03
Son dakika haberler... BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş olan dükkanda mahsur kalan kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı.
BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş olan dükkanda mahsur kalan kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı. Olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı dükkanda bir kedi mahsur kaldı. O sırada dükkanın bulunduğu sokakta denetim yapan polis ekipleri, dükkanda kedinin seslerini duydu. Kedinin mahsur kaldığını fark eden polis ekipleri, dükkan sahibine ulaştı. Dükkan sahibinin kapıyı açtı, dışarıya çıkarılan polis memurunun kucağına alarak bir süre sevdiği kedi sokağa bırakıldı.
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