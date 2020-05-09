Bahçelievler'de Dünya Çölyaklılar Günü unutulmadı - Son Dakika

Bahçelievler'de Dünya Çölyaklılar Günü unutulmadı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, çölyak hastaları için hazırlanan glutensiz yiyeceklerden oluşan gıda paketlerini Dünya Çölyaklılar Günü'nde hastalara ulaştırdı.

Bahçelievler Belediyesi, korona virüs salgınının etkisini hissettirdiği bu günlerde glutensiz gıda bulmakta zorlanan çölyak hastalarını Dünya Çölyaklılar Günü'nde unutmadı. Çölyak hastalarının Ramazan ayında gıda sorununu yaşamamasını hedefleyen Bahçelievler Belediyesi, glutensiz gıdalardan oluşan gıda paketlerini ilçe genelinde yaşayan çölyak hastalarına ulaştırıyor. Evine yardım kolisi götürülen çölyak hastası Zeynep Nur Bayrampınar: "Zor bir hastalık, kendi yiyeceklerimi yiyorum okulda, her yerde. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok pahalı bir hastalık"

Çölyak hastası Zeynep Nur'un annesi Sevnur Bayrampınar: " Çok pahalı bir hastalık. Makarnası 20, 25 TL'den aşağı değil. Zorlanıyorum şu an makarnası dahi yok alamıyorum. Oruçlu benim kızım, hasta kronik rahatsızlığı var ama bu şekilde benim çocuğuma yardım çıkmıyor. Neden bu şekilde oluyor gerçekten çok üzülüyorum. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Gerçekten içindekileri kullanabilecek çocuğum. Çok teşekkür ediyoruz saygılarımızı sunarız" dedi.

Evine gıda kolisi giden diğer bir vatandaş Ayçan Kuzu: "Bu gün Dünya Çölyaklar Günü bunun adına Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Bey'e çok teşekkür ederim. Bu konuda Allah razı olsun bize yardımcı oldu bizi düşünerek, ben Avrupa Yakası Çölyaklar Derneğinin yönetimindeyim. Bizim bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızdan biri bazı ürünleri bulmaktan çok zorlanıyoruz. Her türlü markete gelmiyor. Gelmediği gibi ürünler pahalı oluyor. Dışarıdaki makarna 2.5 liraysa biz bazen 15-18 liraya kadar alabiliyoruz. Devletimizden bu konularda daha indirim bekliyoruz. 43 yaşındayım bu teşhisi 40 yaşında aldım 3 yıl oldu tabi ilk başta baya bir zorlanıyoruz tabi ama gün geçtikçe alıştık tabi" diye konuştu.