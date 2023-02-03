2 kişinin öldüğü İETT kazasında yeni görüntüler! Dehşet anlarını otobüs içerisindeki kamera kaydetti

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer Baldan (58) emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Baldan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikâyetçi oldu.

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülüyor. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı görülüyor.

"GÖZLERİM KARARDI AMA UYUMADIM"

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer Baldan (58)., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

OTOBÜSTEKİ YOLCU, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Ayrıca otobüsteki bir yolcu, tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, "Ben 'Şoför bey uyuyor musun?' diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti" ifadelerini kullandı.