Son dakika gündem: Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 22 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 22 kilo 112 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, Bahçelievler'deki Soğanlı Mahallesi'nde bulunan iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, İ.T. (34), S.K. (24) ile H.Ç. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 şarjör, 57 fişek, 22 kilo 112 gram bonzai, 1 kilo 39 gram kimyasal madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T ve S.K. tutuklandı. H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.