BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ - Son Dakika

? İstanbul Bahçelievler'de eğlence mekanlarında yeni yıla saatler kala huzur ve hijyen denetimi yapıldı. Denetim vatandaşların daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yeni yıla girmesi için gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi zabıtası, emniyet güçleri, maliye, ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli eğlence mekanlarına yeni yıla saatler kala huzur ve hijyen denetimi yaptı. Denetim sırasında mekanların ruhsatlarına, alkollü içki satış belgesi olup olmadığına, mutfakların temizliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi'ne bakıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da denetimlere katılarak, esnafı ziyaret etti. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Dr. Bahadır, yeni yıl hediyesi takdim etti.

20'DEN FAZLA EĞLENCE MEKANI DENETLENDİ

Denetlemelere ilişkin bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürü Yavuz Acar, 'İlçemizde faaliyet gösteren alkollü mekanların denetimlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde yeni yıla girsin diye çalışıyoruz. 20'den fazla eğlence mekanını denetledik. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde mekanların ruhsatları vardı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ekipler de çalışmalarını yapıyor. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. İlerleyen saatlerde diğer mekanların da takibi yapılacak' dedi.