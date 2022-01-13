BAHÇELİEVLER'DE ELLERİYLE KEPENKLERİ AÇIP BİLGİSAYARLARI ÇALDILAR - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de 4 şüpheli, elleriyle bir dükkanın kepenklerini açarak içeri girdi ve dükkandan 5 bilgisayar çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bilgisayar dükkanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 5 kişi sokakta yürüyerek dükkanın önüne geldi. 4 şüpheli bilgisayar dükkanının kepenklerini açmak için uzun süre uğraştı. Kepenkleri elleriyle esnetip, oluşan aralıktan 4'ü birden çekti ve sonunda açmayı başardılar. Kepenklerin arkasındaki kapıyı da kıran şüphelilerden 2'si içeri girerken, diğerleri dışarıda bekledi. Şüpheliler iş yerinden 4 dizüstü bilgisayar ve bir bilgisayar kasası çalarak, uzaklaştı.

"ORTAMA 25 BİN LİRA ZARAR OLDU"

Sabah komşularının haber vermesiyle gelip, polis çağıran iş yeri sahibi Ersin Can, "Kepenkleri ayırarak içeri dalıyorlar. Ardından dükkandan 5 tane bilgisayar alıyor. Sabah beni komşular aradı haber verdiler. Geldim polisi çağırdım. Polis inceleme yaptı, parmak izi aldı. Polisten dönüş bekliyoruz. Şikayetçi olduk. Ortama 25 bin lira kadar zararımız oldu" dedi.

Bilgisayar dükkanının sahibine haber veren mahalleli Mehmet Hatip Gülaçtı, "Arkadaşın kepenklerini kırdılar. Sabah biz uyandığımızda arkadaşı uyardık, haber verdik. Polisi çağırdık 5 tane bilgisayar çalındı. Mahalleye bu aralar hırsızlar dadandı" diye konuştu.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.