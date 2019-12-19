Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesindeki evlerinde Bayram Yıldırım (51), tartıştığı eşi Gülderen Yıldırım'ı (48) bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Eşkal bilgilerini değerlendiren Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Bayram Yıldırım'ı Rasimpaşa Mahallesinde yakaladı.

Suçunu itiraf eden Yıldırım gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda eşi Gülderen Yıldırım ile boşanma aşamasında olduklarını ve iki yıldır ayrı yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan Gülden Yıldırım'ın 16 Ekim'de Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" konusuyla ilgili Bayram Yıldırım'dan şikayetçi olduğu, 23 Ekim'den itibaren 1 ay süreyle koruma tedbiri uygulandığı ortaya çıktı. Bu kararın 23 Kasım'da sona erdiği geçen süreçte Gülden Yıldırım'ın eşiyle arasının iyi olduğunu belirterek ek süre talep etmediği bildirildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Bayram Yıldırım, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

Bayram Yıldırım, Bahçelievler, Gülderen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
00:40 BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı - Son Dakika
00:34 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
00:22 İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Son Dakika
00:21 Tarihçi İlber Ortaylı'dan Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla konferans - Son Dakika
00:12 Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:46:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]