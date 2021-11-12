Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bahçelievler'de 11 yıldır evli olduğu, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, yolda tartıştığı eşi Hanife D'yi (31) bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet D'nin (31) Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin polis ekiplerince yapılan ilk sorgusunda eşinin kendisini aldattığını, boşanma gerçekleştikten sonra çocukları göstermeyeceğini, bu nedenle tartıştıktan sonra eşini bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi. Yazılı ifadesi de alınmak istenen Satı Mehmet D. susma hakkını kullandı.

Öte yandan şüphelinin cinayet öncesi bir otelde konakladığını, cep telefonunu otelde sakladığını ve olay yerine başkasından aldığı araçla gittiğini tespit eden polis ekipleri, Satı Mehmet D'nin cinayeti planladığını değerlendiriyor.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Satı Mehmet D. çocuklarının okulunda buluştuktan sonra eşi Hanife D'yi bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Hanife D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinde suç aletiyle beraber vatandaşlarca yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edilmişti.

Yaklaşık 11 yıldır evli olan şüpheli ile boşanma aşamasındaki eşi Hanife D'nin 2 aydır ayrı yaşadıkları öğrenilmişti.