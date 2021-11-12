Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bahçelievler'de 11 yıldır evli olduğu, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, yolda tartıştığı eşi Hanife D'yi (31) bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet D'nin (31), Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin polis ekiplerince yapılan ilk sorgusunda eşinin kendisini aldattığını, boşanma gerçekleştikten sonra çocukları göstermeyeceğini, bu nedenle tartıştıktan sonra eşini bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi. Yazılı ifadesi de alınmak istenen Satı Mehmet D. susma hakkını kullandı.

Öte yandan polis ekipleri şüphelinin, cinayet öncesi bir otelde konakladığını, cep telefonunu otelde sakladığını ve olay yerine başkasından aldığı araçla gittiğini tespit etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Satı Mehmet D. savcılıktaki ifadesinde, "Susma hakkımı kullanıyorum. Yaralamanın nasıl olduğu konusunu hatırlamıyorum. Ben olaydan sonra hatırladığım kadarıyla sigara da içmedim. Sadece vatandaşın biri bana sigara verdi, onu hatırlıyorum. Olaydan sonra kaçmadım." diye konuştu.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Satı Mehmet D'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Satı Mehmet D. çocuklarının okulunda buluştuktan sonra eşi Hanife D'yi bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Hanife D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinde suç aletiyle beraber vatandaşlarca yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edilmişti.

Yaklaşık 11 yıldır evli olan şüpheli ile boşanma aşamasındaki eşi Hanife D'nin 2 aydır ayrı yaşadıkları öğrenilmişti.