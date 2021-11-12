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Son dakika haberi! Bahçelievler'de eşini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bahçelievler'de eşini öldüren şüpheli tutuklandı

12.11.2021 20:26
Son dakika haberi! Bahçelievler'de eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanife Demirci'yi (31) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci (34) 'Eşi tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanife Demirci'yi (31) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci (34) 'Eşi tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Satı Mehmet Demirci'nin hakimlikteki ilk ifadesinde 'Susma hakkımı kullanıyorum. Yaralanmanın nasıl olduğu konusunu da hatırlamıyorum' dedi.

2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Satı Mehmet Demirci'nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı. Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi. Hanife Demirci'yi öldürdükten sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Satı Mehmet Demirci aldatıldığını öne sürdü. Satı Mehmet Demirci sorgusunda da susma hakkını kullandı. Polis merkezinde işlemleri biten Satı Mehmet Demirci Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Satı Mehmet Demirci emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Satı Mehmet Demirci ifadesinde "Susma hakkımı kullanıyorum. Yaralanmanın nasıl olduğu konusunu da hatırlamıyorum. Ben olaydan sonra sigarada içmedim, sadece vatandaşın bir bana sigara verdi. Olaydan sonra olay yerinden kaçmadım" dedi. Satı Mehmet Demirci çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mehmet Demirci, Bahçelievler, Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bahçelievler'de eşini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bahçelievler'de eşini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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