Bahçelievler'de eşini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler'de dün yaşanan olayda Satı Mehmet Demirci, (34), çocuklarını okula götüren 11 yıllık eşi Hanife Demirci'yi dönüşte sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Satı Mehmet Demirci'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Demirci, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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