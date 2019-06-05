Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - İSTANBUL
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Bahçelievler'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - İSTANBUL

1 saat önce

Bahçelievler'de hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Bahçelievler'de hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yürüyen Ayşegül C, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hastanede tedavi altına alınan Ayşegül C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bahçelievler'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:20 Kaynak: AA
Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Güncel
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