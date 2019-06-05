Bahçelievler'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - İSTANBUL
1 saat önce
Bahçelievler'de hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Bahçelievler
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:20 Kaynak: AA
'de hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi'nde yürüyen Ayşegül C, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hastanede tedavi altına alınan Ayşegül C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü!
Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü
Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı
Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim