İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ÖLÜ DOĞDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ BEBEĞİNİ ÇÖPE ATAN KADIN TUTUKLANDI

BAHÇELİEVLER'de evinin banyosunda doğum yapan V.S.K. isimli kadın ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöpe attı. Gözaltına alınan kadın ifadesinde O.U.'nun tecavüzü sonucu hamile kaldığını ve ailesinden gizli doğum yaptığı için ölü doğan bebeği çöpe attığını iddia etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.S.K. tutuklanırken, içinde bebek olduğu değerlendirilen çantayı çöpe attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de V.S.K. isimli kadın 22 Temmuz Cuma saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde evinin banyosunda doğum yaptı. V.S.K ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeği saat 01.00 sıralarında çöpe attı. Polis ekipleri, çöplerin boşaltımının yapıldığı merkezde arama yapmalarına rağmen cesedi bulamadı. Gözaltına alınan V.S.K. emniyetteki ifadesinde, 2021 Kasım ayında O.U ile tanıştığını ve O.U'nun evinde rızası dışında birlikte olduğunu öne sürdü. Bu ilişkiden hamile kaldığını iddia eden V.S.K. ifadesinde ailesinden gizli doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığını da belirtti. Polis, O.U.'yu Bayrampaşa'daki evinde gözaltına aldı. Şüpheli O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından "Cinsel Saldırı" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. V.S.K. ise sevk edildiği adliyede "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan V.S.K.'nın ölü doğduğunu ve çöpe attığını iddia ettiği bebeğin bulunması için atık merkezinde aramalar sürüyor. .

- İstanbul