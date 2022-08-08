Saplantılı sapığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası isyan etti: 35 kere şikayette bulundum! Kızım şu an morgda, bunun hesabını kim verecek? - Son Dakika
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Saplantılı sapığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası isyan etti: 35 kere şikayette bulundum! Kızım şu an morgda, bunun hesabını kim verecek?

08.08.2022 13:00

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı saplantı haline getiren 28 yaşındaki Selim Tekin, genç kızı silahla vurarak öldürdü. Beyza'nın acılı babası Cuma Doğan, yaptığı açıklamada, "Bakırköy Adliyesine 35 kere şikayette bulundum. Gidip savcıya yalvardım, en azından uzak dursun diye ufak bir ceza versinler istedim. Bana yerime oturmam gerektiğini söyledi, kızımın şikayetçi olmadığını söyledi. 'Kızın şikayetçi değil' dediniz ya kızım şu an morgda! Bunun hesabını kim verecek?" dedi.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selim Tekin (28) saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın ailesinin evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin ardından da intihar girişiminde bulundu.

2 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan, 2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alınarak defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası: Soygun yaptığını söyleyerek kızımı yurtdışına götürmek istemiş

"KIZIM 'İSTEMİYORUM, GELMİYORUM' DİYE YALVARMIŞ"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Baba Cuma Doğan, kızının koruma kararına rağmen Selim Tekin'in binaya girmesine tepki göstererek, "Kızım ilk kaçtığı zaman çocuk büroya gittim, şikayette bulundum, beni bir hafta oyaladılar. Defalarca bu şahıs kızımı kaçırma teşebbüsünde bulundu. Bakırköy Adliyesine 35 kere şikayette bulundum. Ben karakola gidip kızımı nasıl koruyacağımı sordum. Beni Bakırköy Adliyesi'ne yönlendirdiler. Bu kişi yine benim işte bulunduğum saatte eve tekmeleyerek geldi. Parklarda yatan biri. Ben yaptıklarından sonra tekrar adliyeye gittim, nöbetçi savcıya kendisinin benim evime geldiğini saldırdığını söyledim. Koruma kararı verdiler. Devletimiz bizi koruyor diye içim rahattı. Bu kişi yine bizi takip edip kızımın dışarı çıktığı bir saatte binaya girip bir üst katta bekliyor. Kızım tekrar eve geldiğinde kapıyı açtığında bu da arkasından zorlayarak rehin alıyor. Kızımı koltuk altına alıp silahı kafasına doğrultuyor, annesi yalvarmasına rağmen kızı götürmek istiyor. Kızım 'İstemiyorum gelmiyorum' diye ona yalvarıyor" diye konuştu.

Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası: Soygun yaptığını söyleyerek kızımı yurtdışına götürmek istemiş

"KIZIMI YURT DIŞINA GÖTÜRMEK İSTEMİŞ"

Cuma Doğan, Tekin'in soygun yaptığını ve kızını yurt dışına götürmek istediğini belirterek, "700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım ise 'Yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor. Ardından kendi kafasına sıkıyor. Benim kızım şu an hayatta değil. Ben Türkiye'deki adaletten şikayetçiyim, şu an kızım morgda yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Ben kimden hesap soracağım? Gidip savcıya yalvardım, en azından uzak dursun diye ufak bir ceza versinler istedim. Bana yerime oturmam gerektiğini söyledi, kızımın şikayetçi olmadığını söyledi. Benim kızımın kararıyla mı karar veriyorsunuz? Ben bir baba değil miyim? 'Kızın şikayetçi değil' dediniz ya kızım şu an morgda!" dedi.

Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası: Soygun yaptığını söyleyerek kızımı yurtdışına götürmek istemiş
Saplantılı aşığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası: Soygun yaptığını söyleyerek kızımı yurtdışına götürmek istemiş
YORUMLAR
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İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı BAHÇELİEVLER'DE ÖLDÜRÜLEN BEYZA'DAN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER BAHÇELİEVLER'DE ÖLDÜRÜLEN BEYZA'DAN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı sapığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası isyan etti: 35 kere şikayette bulundum! Kızım şu an morgda, bunun hesabını kim verecek? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saplantılı sapığı tarafından öldürülen Beyza'nın babası isyan etti: 35 kere şikayette bulundum! Kızım şu an morgda, bunun hesabını kim verecek? - Son Dakika
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