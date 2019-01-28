Bahçelievler'de Fabrika Yangını (4)
1 saat önce
Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir fabrikada yangın çıktı.
Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA
- BAHÇELİEVLER'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bahçelievler
Şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören
, Kocasinan
, Bağcılar
, Şişli
, Davutpaşa
, Sultangazi
, Seyrantepe, Turgutreis
ve Başakşehir
itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:07 Kaynak: DHA
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