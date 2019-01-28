Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Fabrika Yangını ((Alevli Aktüel Görüntü1))

Bahçelievler'de Fabrika Yangını ((Alevli Aktüel Görüntü1))

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir fabrikada yangın çıktı.

Bahçelievler'de Fabrika Yangını ((Alevli Aktüel Görüntü1)), System.String[]
Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK  - Ersan SAN - Melih  OKUMUŞ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler Şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangının tankların sökümü sırasında çıkan  kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güncel
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