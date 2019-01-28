Bahçelievler'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
1 saat önce
Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de bir fabrikada yangın çıktı.
Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA
- BAHÇELİEVLER'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bahçelievler
şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören
, Kocasinan
, Bağcılar
, Şişli
, Davutpaşa
, Sultangazi
, Seyrantepe, Turgutreis
ve Başakşehir
itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale etti. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
FABRİKANIN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA
Bu arada Anadolu Efes
'ten yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır"
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:16 Kaynak: DHA
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