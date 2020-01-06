Bahçelievler'de fabrikanın çatısı uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de fabrikanın çatısı uçtu - Son Dakika

Bahçelievler'de fabrikanın çatısı uçtu

6 saat önce

Bahçelievler'de 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu.

Bahçelievler'de fabrikanın çatısı uçtu, System.String[]

Bahçelievler'de 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu. Çatının düştüğü sırada etrafta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta 6 katlı bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının bir kısmı binanın önünde park halindeki kamyonetin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çatının parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı. Çatının düştüğü anda çevrede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Bahçelievler, Yenibosna, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:26 Kaynak: İHA
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