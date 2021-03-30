BAHÇELİEVLER'DE FARKINDALIK İÇİN YAYA GEÇİTLERİNDE BİR ŞERİT KIRMIZIYA BOYANDI - Son Dakika

? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 'Önce yaya' uygulamasına farkındalık yaratmak ve kampanyanın etkisini arttırmak amacıyla tüm illerde eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. İstanbul Bahçelievler'de de düzenlenen etkinliklerde yaya geçitlerideki bir şerit kırmızıya boyanırken, Siyavuşpaşa İlkokulu öğrencileri de ellerinde pankartlarla katıldı.

Yayımlanan genelgede kamu kurumlarından yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemelerin sürücülerin bir kez daha uyarılarak dikkatlerini üst düzeye çıkarmaları istendi. Bu alanda sürücülerin yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amaçlı yaya geçitlerinin kırmızıya boyanması belirtildi.

Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa 'Önce Yaya' uygulamasına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyandı, böylece sürücülere "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verildi. Bahçelievler'de düzenlenen etkinlikte yayaya öncelikle ilgili farkındalık yaratmak isteyen Siyavuşpaşa İlkokulu öğrencileri ellerinde pankartlarla ilçe sokaklarında gezdi.

Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İlçe Kaymakamı İlker Arıkan katıldı.