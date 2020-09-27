Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika

Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı

- Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı Bahçelievler'de alıkoyarak gasp girişiminde bulundukları şahsı dere yatağına atan şüphelilerden Görkem B.

- Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de alıkoyarak gasp girişiminde bulundukları şahsı dere yatağına atan şüphelilerden Görkem B., "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Bahçelievler'de, 7 Temmuz'da Bahçelievler'de 4 kişi, Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu alıkoyup darp ettikten sonra şahsı 7 metre yükseklikten dere yatağına atıp kaçmıştı. Ağır yaralanan şahsı hastaneye kaldırılırken olaya karışan şüpheliler sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştı. Olay anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

"Yumruk atınca maskesinden 4 paket düştü"

Polis ekiplerinin çalışmasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Görkem B. dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Görkem B. sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılığa ifade veren şüpheli Görkem B., olayda yer alan Kürşat Ç. ve Serkan K.'nin mahalleden arkadaşı olduğunu kaydetti., Serkan K.'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle müştekiyi daha önce uyardığını ve müştekinin olaydan önce kendilerine silahla ateş ettiğini öne süren şüpheli Görkem B. ifadesinde "

Olay günü müştekinin maskesinden 4 paket uyuşturucunun yere düştü. Müştekiyi polise götürmek için arabaya bindirmeye çalıştık. Arabaya bindirmeye çalışınca bize yumruk attı ve direndi. Hiçbirimizin yanında silah yoktu. Eşyalarını aldığımıza dair iddiaları kabul etmiyorum. Arabaya bindirmeye çalışırken müşteki Kürşat'a yumruk attı. Arbede sırasında müşteki dere kenarından aşağı düştü. Ben itmedim. Kürşat'ın telefonundan ambulansı ben aradım. Olay görüntüsünde 'At aşağı at' diye bağıran kişi Sinan'dır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Savcılık, sorgu işlemlerinin ardından şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Görkem K., "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı
Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı
Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı
Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı

Bahçelievler, Bakırköy, Temmuz, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de gasp dehşeti şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika

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