Bahçelievler'de gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bahçelievler'de nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Nisan'da Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen nitelikli yağma suçunun zanlısı, mağdura ait araçla kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 228,5 gram bonzai, 0,93 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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