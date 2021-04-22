Bahçelievler'de gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 228,5 gram bonzai, 0,93 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Bahçelievler 'de nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü