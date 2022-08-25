BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

25.08.2022 10:39
BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

BAHÇELİEVLER'de gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardığı grupla tartışan 2 çocuk babası Temel Arslan, daha sonra sokak başında karşılaştığı gruptan 17 yaşındaki zanlı tarafından eşinin yanında başından vuruldu.

BAHÇELİEVLER'de gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardığı grupla tartışan 2 çocuk babası Temel Arslan, daha sonra sokak başında karşılaştığı gruptan 17 yaşındaki zanlı tarafından eşinin yanında başından vuruldu. Temel Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 21 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Temel Arslan (38), eşi Nilay Arslan ile Zafer Mahallesi'ndeki evlerindeyken penceresinin önüne 4 kişilik grup toplandı. Saatlerce pencere önünde duran 4 kişilik grubun yaptığı gürültü uzun süre devam edince Nilay Arslan, gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Nilay Arslan'a aldırış etmeyen grup gürültü yapmaya devam etti. Bu kez gençleri uyarmak için Temel Arslan, eşi Nilay Arslan ile birlikte dışarı çıktı. Temel Arslan, gençleri tekrar uyarınca aralarında tartışma çıktı. Gençlerden biri Temel Arslan'a yanlarında silah olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.

SİLAHINI ALIP GRUBUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaşanan kavganın ardından Temel Arslan evine doğru gitti. Oradan uzaklaşan gençler bir arka sokağa doğru gitti. Temel Arslan eline aldığı silahla sokakta grubu aramaya başladı. Sokağın başında karşılaşan taraflar arasında kovalamaca çıktı. Farklı yerlerde bekleyen grubun bir kısmı elinde silahla koşan Temel Arslan'ı görünce kaçtı, silahlı grup da Temel Arslan'ın arkasından birkaç el ateş etti. Temel Arslan eşinin gözleri önünde başından vurularak hayatını kaybetti.

ARKASINDAN ATEŞ ETMİŞGrup içinden Temel Arslan'a ateş eden kişinin S.Y. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., kavga sırasında Arslan'a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve E.G.'yi (17) gözaltına aldı. 3 kişi emniyette sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi. Cinayet anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silahla sokak başındaki grubu kovalamaya başlayan Temel Arslan'ın arkasından farklı noktada bekleyen iki kişiden elinde silah olan S.Y. silahını doğrultup birkaç el ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonrası Temel Arslan yere yığıldı. Arkasından koşan eşi de hemen Temel Arslan'ın yanına gitti.Cinayet anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dehşet anları ile sokakta yaşanan hareketlilik yer aldı.

Görüntü dökümüSokak başında bekleyen grupTemel Arslan'ın grubu kovalamaya başlamasıSilahlı gencin Temel Arslan'a arkadan ateş etmesi////////////

Olaya ilişkin önceden geçilen görüntüler


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Kaynak: DHA

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DEKİ GÜRÜLTÜ CİNAYETİ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

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