Bahçelievler'de geniş çaplı koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yurt genelinde koronavirüs denetimleri yapılıyor. Bahçelievler'de gerçekleşen denetimlere çok sayıda ekibin yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Geniş çaplı yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yurt genelinde koronavirüs denetimleri gerçekleşti. Bahçelievler Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yapılan geniş çaplı denetimlerde esnaf ve vatandaşlar uyarıldı. Başkan Bahadır, vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uyduğunu belirtti. Yapılan denetimlere, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe Sağlık Müdür Vekili ve diğer birim amirleri katıldı.

"İKİNCİ DALGAYI SADECE BİZLER ENGELLEYEBİLİRİZ"

Denetimlere katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Genelge doğrultusunda sayın kaymakamımız, ilçe emniyet müdür vekilimiz, ilçe sağlık müdür vekilimiz ve ben de belediye başkanı olarak denetimlerdeyiz. Zaten denetimler her gün devam ediyor. Taksi, minibüs, kafe ve restoran bazında denetimler devam ediyordu. Bugün tüm meslek gruplarına, 81 ilde denetimler yapılıyor. Bahçelievler'de de aynısını yapıyoruz. Yaptığımız çalışmadan memnunuz. Vatandaşlarımız yüzde 80 oranında kurallara uyuyor. Kurallara uymalarından dolayı bir hekim olarak herkese teşekkür ettim. Uymayanlara da hatırlattık. Tüm vatandaşlarımızın rehavete kapılmamaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Türkiye, koronavirüs pandemisinde dünyadaki en başarılı ülkelerden biri. Anadolu'ya, köylere, kasabalara gitmemizden dolayı bir rehavet var. Buna müsaade etmeyelim. Eğer bu bilinçle devam edersek koronavirüsten uzaklaşıp kurtulacağız. İkinci dalganın çıkma ihtimali var. Bazı ülkelerde çıkmaya başladı. Ama Türkiye'ye bu dalganın gelmemesi bir şekilde engellenebilir. Bunu da bizler yapabiliriz. Eğer bu kurallara uyarsak temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak bu pandemi ikinci kez Türkiye'ye gelmeyecek" şeklinde konuştu.