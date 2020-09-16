OLAYI ANLATTI Olayla ilgili konuşan Naime Gülhan, "Biri dışarıda gözetlemiş, biri içeriye girmiş. Önce askılıktan kol çantamı almış, telefonları içine koymuş. Oğlumun pantolonunu elleyince kemerinin tokası ses yapmış, oğlum ses uyandı. Oğlum hırsızla yüz yüze geldi. Sonra pencereden atlamış. Çantamda yüzüğüm ve takılarım vardı, evdekileri telefonlarını aldılar. Çocuğumun 20 bin lira parası vardı, onu götürdüler" dedi.
HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Yaşanan olayda hırsız ve ona yardım eden arkadaşı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin apartmanın kapısının önünde beklediği görülüyor. Bir süre sonra bekleyen kişi, yaya olarak bölgeden uzaklaşıyor. Hemen ardından ise daireden çaldığı çantayı boynuna takan hırsız koşarak sokakta kayboluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:32 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de girdikleri daireden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika