Bahçelievler?de gönüllü kadınlar sağlık çalışanları için siperlik üretiyor - Son Dakika

Bahçelievler kent konseyi kadın meclisi gönüllüleri ilçedeki sağlık kuruluşlarına dağıtmak üzere yüz siperliği üretimine başladı. Günlük 1000 tane üretilen siperliklerin sayısı ihtiyaç duyulması halinde daha da artıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'maskesiz sokağa çıkma' yasağının ardından yerel yönetimler de çalışmaları hızlandırdı. Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi Gönüllüleri ilçedeki sağlık çalışanları için yüz siperliği üretimine başladı. Toplamda 16 gönüllü kadının dönüşümlü olarak çalıştığı atölyede günlük ortalama 1000 adet yüz siperliği üretiliyor. Bahçelievler Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Göksel Erdem, 'İlçemizdeki kadınlar içinde bulunduğumuz pandemi sürecine katkıda bulunmak istedi. Bizler de gerekli hazırlıkları yaptık ve sağlık çalışanlarımız için yüz siperliği üretimine başladık' dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI?

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçelievler Kent Konseyi Başkanı Göksel Erdem atölyede günlük 1000 adet yüz siperliği üretildiğini söyledi. Çalışmaların tamamen gönüllülük esasına dayanarak yürütüldüğünün altını çizen Erdem, '16 gönüllü kadınımız burada gönüllü olarak sağlık çalışanlarımız için yüz siperliği üretiyor. Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır 'ın desteği ile çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Amacımız ülkece içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte milletimize, ülkemize katkıda bulunabilmektir. Ben her daim bu ülkeye katkılarını sunan mücadeleci ve gönüllü kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'KADINLAR OLARAK GÜCÜMÜZÜ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÜRETİME BAŞLADIK?

Çalışmaların titizlikle ve sosyal mesafe kuralına da uyarak tüm hızıyla sürdüğünü belirten bahçelievler belediyesi kent konseyi kadın meclisi başkanı Nilgün Demirkol Yavuz, 'bizler bahçelievlerli kadınlar olarak konseyimiz ve belediye başkanımızın desteğiyle ülkemizde yaşanan pandemi sürecine katkıda bulunmak istedik. Çünkü tarihimize baktığımızda bugünlere gelmemizdeki en büyük etken kadının gücüdür. Ülke olarak güçlü bir ülkeyiz ama kadın olarak ayrıca bir gücümüz var. Bunu her anlamda değerlendirmek için siperlik üretmeye karar verdik. Gerekli yerlere isteğimizi ilettik ve Başkanımızın desteğiyle üretime başladık. Bunu yaparken de hijyenik olmasına dikkat ediyoruz. Gerekli önlemleri alarak sağlık çalışanlarımız için maskelerimizi üretiyoruz' ifadelerini kullandı.