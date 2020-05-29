Bahçelievler'de günler sonra ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Bahçelievler'de günler sonra ilk cuma namazı kılındı

Bahçelievler'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

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İSTANBUL - Bahçelievler'de korona virüs (Covid-19) tedbirler kapsamında toplu halde ibadete kapatılan camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden toplu halde ibadete açıldı.

Yaklaşık 2.5 ay önce korona virüs (Covid-19) tedbirler kapsamında toplu halde namaz kılınması yasaklanan camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yenden toplu halde ibadete açıldı. Bahçelievler'de cuma namazı hem cami içinde hem de cami avlusu ve sokaklarda kılındı. Cuma namazı kılan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydu. Vatandaşlar kendi seccadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan seccade getiremeyen vatandaşlara Bahçelievler Belediyesi, tek kullanımlık seccade, dezenfektan ve maske dağıttı.

Camilerin özlendiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Camileri özlemişiz. Özellikle Bahçelievler'deki vatandaşlarımız kurallara uymuşlar. Maskesiz gelmemişler zaten biz de Bahçelievler Belediyesi olarak maske dağıtıyoruz. Tek kullanımlık kağıt seccade de yaptırdık. 1 Haziran itibari ile normalleşmeye başlıyoruz; ama burada önemli olan rehavete kapılmamak. Maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Valiliğin kararı ile bu saatte beklenen yağıştan dolayı vatandaşlarımız ıslanmasın diye cami içlerinde de namaz kılınması kararı vardı. Ama yağmur yağmadı hem içeri hem dışarı doldu" dedi.