Bahçelievler'de Günlük Kiralık Dairede Ceset Bulunması - İstanbul

Bahçelievler'de bir dairede çekyatın içindeki valizde cesedi bulunan Afganistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de bir dairede çekyatın içindeki valizde cesedi bulunan Afganistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine daireye çilingir yardımıyla giren polislerin baza altında valizde kadın cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlatılmış, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 Nisan'da ticari taksiyle bir kişinin elinde büyük bir valizle geldiğini tespit etmişti.



Gözaltına alınan şüpheli Gol R. dini nikahlı eşi 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai'yi zaman zaman ziyaret ettiğini, kendisini başka bir erkekle aldattığı şüphesi üzerine telefonunu kırdığını belirtti.



Gol R'nin duşa girdiği sırada Arabzai'nin kendi telefonunu alarak başka bir kişiyle görüştüğünü fark etmesi üzerine cinnet getirerek Arabzai'yi boğarak öldürdüğü kaydedildi.



Cesedi satın aldığı bir bavula koyarak taksiye binen ve taksici yardımıyla bulduğu günlük kiralık eve taşıdığı kaydedilen Gol R'nin, daha sonra güvenlik kameralarını fark etmesi üzerine yakalanacağını düşünerek Arabzai'nin cesedinin parmakları kesip tuvalete attıktan sonra kadının yüzüne de zarar vererek cesedi baza altına sakladığı öğrenildi.



Teknik takiple güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şüpheli Zivar Gol R'yi Fatih'teki adresine yapılan baskında yakalamıştı.



Şüpheli Zivar Gol R. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, şüpheli Zivar Gol R'nin Karabük'te de bir eşi ve ailesinin olduğu belirlendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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