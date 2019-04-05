Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Günlük Kiralık Dairede Ceset Bulunması

Bahçelievler'de Günlük Kiralık Dairede Ceset Bulunması

31 dakika önce

Bahçelievler'de bir dairede cesedi bulunan Afganistan uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de Günlük Kiralık Dairede Ceset Bulunması, System.String[]
Bahçelievler'de bir dairede cesedi bulunan Afganistan uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine eve çilingir yardımıyla giren polislerin baza altındaki valizde 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai'nin cesedini bulmasına ilişkin başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan Zivar Gol R'nin (29), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afganistan uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin zaman zaman evine gittiği Najia Arabzai'yi, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüğü, cesedi de bir bavula koyduktan sonra bindiği taksi sürücüsünün yardımıyla bulduğu günlük kiralık daireye taşıdığı kaydedildi.

Zanlı Zivar Gol R'nin daha sonra güvenlik kameralarını fark etmesi üzerine yakalanacağını düşünerek, cesedi baza altına sakladığı belirtildi.

-Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine daireye çilingir yardımıyla girmiş, çekyatın içindeki valizde kadın cesedi bulmuştu. İncelemede kadının 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai olduğu belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 Nisan'da saat 20.30 sıralarında ticari taksiyle bir kişinin elinde büyük bir valizle geldiğini tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu kişinin Afganistan uyruklu Zivar Gol R. (29) olduğu belirlenmişti. Şüpheli, Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:12 Kaynak: AA

Şirinevler, Afganistan, Bahçelievler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı Bahçelievler'deki Cinayet: Kadının Cesedini Bavulla Taşıması Kameralarda Fransa'da Skandal Mahkeme Kararı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Günlük Kiralık Dairede Ceset Bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]