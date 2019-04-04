Bahçelievler'de Günlük Kiralık Evde Korkunç Olay

Çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu.

Çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu.



Haber -Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)



Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında ve bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu.



Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikayetçi oldu.



Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı.



"ÇOK VAHŞİCE"



Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu.



Polisin daireyi kiraya veren kişiye ulaşmak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Miras Yüzünden Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Kocasının Müdahalesi Kurtardı

İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var

- Bahçelievler'de Günlük Kiralık Evde Korkunç Olay

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu