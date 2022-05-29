Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti - Son Dakika
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Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti

29.05.2022 14:40

Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti İstanbul Bahçelievler'de park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Mahalleli yangına kovayla müdahale etti.

Yangın, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Bulut sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yardımcı'ya ait park halindeki 34 FB 253 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebeple bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalleli yangına kovalarla su dökerek ve yangın tüpüyle müdahale etti. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman araçtan patlama sesleri duyulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Araç sahibi Emre Yardımcı yangının çıkış nedenini bilmediğini belirterek "Biz evdeydik. Sesle beraber aşağı koştuk. Aracın arka tarafı komple yanıyordu. Aşağı indik telaş içinde itfaiye ve polisi aradık. Ben korktum evlere sıçrar diye. Onu heyecanıyla Tehlikeyi göze alarak aracı söndürmeye çalıştık. Lastik plastik aksanında patlama oldu. Araç dizeldi Allah'tan benzinli değildi" dedi.

Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti
Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti
Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti
Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti
Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti
Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti
Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti

YORUMLAR
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Bahçelievler'de yanan aracı kovalarla söndürmeye çalıştılar Bahçelievler'de yanan aracı kovalarla söndürmeye çalıştılar Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç alev aldı, mahalleli yanan araca kovalarla müdahale etti - Son Dakika


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