Bahçelievler'de Haluk Levent rüzgarı

Türk rock müziğinin popüler ismi Haluk Levent, dün akşam Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda ücretsiz konser verdi. Levent, vatandaşlara aşı uyarısında bulunurken, sağlık çalışanları ve zabıtaları tebrik etti.

Bahçelievler Belediyesi tarafından organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Konser korona virüs önlemleri kapsamında düzenlenirken, girişte HES kodu kontrolü yapıldı. Konser alanında vatandaşlara seslenen Levent, öncelikle aşı uyarısında bulundu. Ardından pandemi sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları ve pandeminin gizli kahramanları zabıtalara teşekkür etti. - İSTANBUL