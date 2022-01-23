Üye Girişi
BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI

23.01.2022 15:15

İstanbul Bahçelievler'de Hamsi Festivali düzenlendi.

İstanbul Bahçelievler'de Hamsi Festivali düzenlendi. Soğuk hava ve kara rağmen ekmek arası hamsi yemek isteyen vatandaşlar stantların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında, bugün Hükümet Konağı'nın bahçesinde Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ve helva dağıtıldı. Yüzlerce kişi kara aldırış etmeden hamsi yemek için sıraya girdi. Festivalde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da hamsi kızartıp, vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların Karadeniz müzikleri eşliğinde eğlendiği festivalde, hamsiden yapılmış pasta, pizza, turşu gibi lezzetler de yer aldı.

TÜM KOMŞULARIMIZI HAMSİ YEMEYE DAVET EDİYORUZ

Festivale katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 'Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günler nedeniyle bu faaliyetler çok önemli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Merhamet belediyeciliğinin yansımasını görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da, 'Gökten bereket, kar yağıyor. Denizden de çıkan hamsileri Bahçelievler'de yaşayan hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. 81 ilden olan tüm komşularımıza hamsi ikram ediyoruz. Yaklaşık 3 ton hamsi ikramımız oldu. Hava da güzelleşti. Tam hamsinin, denizin istediği hava. Tüm komşularımızı festivalimize, hamsi yemeye, horon oynamaya devam ediyoruz' dedi.

VATANDAŞLAR SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

Hamsi ekmek yiyebilmek için yaklaşık 10 dakika kuyrukta beklediğini söyleyen Ayşe Çolak, 'Festival çok güzel. Bu soğukta beklemeye değer. Hamsiyi çok seviyorum' dedi.

Kuyrukta çok fazla beklemediklerini belirten Habibe Işıldar ise, 'Hamsiyi çok severim. Ben Orduluyum. Festival çok güzel. Böyle etkinlikler çok güzel oluyor, geliyoruz' ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de böyle organizasyonların sürekli düzenlendiğini söyleyen Ekrem Çetin, 'Çok memnunuz. Başkanımızdan çok memnunuz. Ben hamsiyi çok severim tadı çok güzel. Hava çok soğuk ama bizi etkilemiyor böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz' diye konuştu.

Hamsi Festivali'nin Resul Dindar konseriyle devam edeceği bildirildi.

BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI
BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI
BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI
BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI

YORUMLAR
500

Bahçelievler, Milletvekili, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI - Son Dakika


Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum         
16:04
Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar         
16:02
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33

Son Dakika Haberleri
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
16:02 Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
15:50 "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması
15:48 Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar
15:21 Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
15:21 Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere
14:44 Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak
14:18 Namibya kıyılara vuran yüzlerce hayvan ölüsü sebebiyle alarmda! Virüs şüphesi üzerine sahiller boşaltıldı
14:07 Yolcu otobüslerin terminallerden çıkışına izin verilmiyor! Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 16:16:41. #1.11#
SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement