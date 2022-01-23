BAHÇELİEVLER'DE HAMSİ FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLUŞTU, 3 TON HAMSİ DAĞITILDI - Son Dakika

İstanbul Bahçelievler'de Hamsi Festivali düzenlendi. Soğuk hava ve kara rağmen ekmek arası hamsi yemek isteyen vatandaşlar stantların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında, bugün Hükümet Konağı'nın bahçesinde Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ve helva dağıtıldı. Yüzlerce kişi kara aldırış etmeden hamsi yemek için sıraya girdi. Festivalde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da hamsi kızartıp, vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların Karadeniz müzikleri eşliğinde eğlendiği festivalde, hamsiden yapılmış pasta, pizza, turşu gibi lezzetler de yer aldı.

TÜM KOMŞULARIMIZI HAMSİ YEMEYE DAVET EDİYORUZ

Festivale katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 'Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günler nedeniyle bu faaliyetler çok önemli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Merhamet belediyeciliğinin yansımasını görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da, 'Gökten bereket, kar yağıyor. Denizden de çıkan hamsileri Bahçelievler'de yaşayan hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. 81 ilden olan tüm komşularımıza hamsi ikram ediyoruz. Yaklaşık 3 ton hamsi ikramımız oldu. Hava da güzelleşti. Tam hamsinin, denizin istediği hava. Tüm komşularımızı festivalimize, hamsi yemeye, horon oynamaya devam ediyoruz' dedi.

VATANDAŞLAR SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

Hamsi ekmek yiyebilmek için yaklaşık 10 dakika kuyrukta beklediğini söyleyen Ayşe Çolak, 'Festival çok güzel. Bu soğukta beklemeye değer. Hamsiyi çok seviyorum' dedi.

Kuyrukta çok fazla beklemediklerini belirten Habibe Işıldar ise, 'Hamsiyi çok severim. Ben Orduluyum. Festival çok güzel. Böyle etkinlikler çok güzel oluyor, geliyoruz' ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de böyle organizasyonların sürekli düzenlendiğini söyleyen Ekrem Çetin, 'Çok memnunuz. Başkanımızdan çok memnunuz. Ben hamsiyi çok severim tadı çok güzel. Hava çok soğuk ama bizi etkilemiyor böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz' diye konuştu.

Hamsi Festivali'nin Resul Dindar konseriyle devam edeceği bildirildi.