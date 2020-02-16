Bahçelievler'de hasar gören evden zabıta eşliğinde eşyalarını alıyorlar - Son Dakika
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Bahçelievler'de hasar gören evden zabıta eşliğinde eşyalarını alıyorlar

7 saat önce

BAHÇELİEVLER'de 7 katlı boş bir binanın çökmesinin ardından hasar gören ve tahliye edilen Öztürk Apartmanı önünde zabıta ve polis ekipleri nöbet tutuyor.

Bahçelievler'de hasar gören evden zabıta eşliğinde eşyalarını alıyorlar, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de 7 katlı boş bir binanın çökmesinin ardından hasar gören ve tahliye edilen Öztürk Apartmanı önünde zabıta ve polis ekipleri nöbet tutuyor. Çevre otellere ve öğretmenevlerine yerleştirilen bazı apartman sakinleri ise zabıtalar eşliğinde eşyalarını almak için binaya girdi.  Belediye ekiplerinin dün yaptıkları incelemelerin bugün ve yarın da  devam edeceği öğrenildi.

Narlı Sokak'ta daha önce boşaltılan  7 katlı binanın çökmesi sonucu çevredeki apartmanlarda hasar oluşmuştu. Çökme anında hasar gören Öztürk Apartmanı dışındaki boşaltılan diğer 4 binaya giriş izni verilmişti.  Öztürk Apartmanı'nda oturan 80 yaşındaki  Kadriye Öztürk,  birtakım eşyalarını almak için evine geldi. Zabıta ve polis eşliğinde içeriye giren Kadriye Öztürk, çökme anlarını şöyle anlattı:

"Eşim camiden gelmişti. Ben de namazımı kıldım. Dışarıya çıkıp bir ihtiyaç karşılamamız gerekiyordu. Ben de giyindim üzerimi, asansöre bindik. Asansöre biner binmez 4. Kattan 3. kata indi bir gürültü koptu, yer yerinden oynamış gibi. Eyvah dedik, asansör koptu herhalde çakılacağız aşağı, derken aşağı kadar indi asansör. Kapı açılınca toz toprak içinde kaldık, bembeyaz olduk. Hemen yeniden yukarıya çıktık. Evimize girdik, baktık ki bina üzerimize gelmiş. İkimiz de fenalık geçirdik, tansiyonlarımız çıktı. Çaresiz kaldık. Öğretmenevinde kalıyoruz şu anda. Öylece gittik toz içinde. Gece çamaşırlarımı yıkadım, kuruttum. Bugün ancak geldik, ben yarın MR'a gireceğim için kağıtlarımı almaya geldim. İçeride kaldı eşyalarım, mecburen geldim. Zabıtalar polisler eşliğinde girdim. Allah sağlık versin, yapılsın, biz de girelim evimize."

"1 AY İÇİNDE ÜST KATLAR TAŞINACAK"

Öztürk Apartmanı'nın müteahhitti Halil Yüksel ise, "Belediyeden geldiler, bugün de inceleme yapılacak. Kolonlarda herhangi bir sıkıntı yoktur. Taşıyıcı zaten kolonlardır. Bu kirişleri tekrar kırıp C30 beton olarak yapacağız. 1 ay içinde inşallah üst katlar taşınacak. Bugün ve yarın incelemeler devam edecek numune alacağız, kolonlarda bir şey yok ama içimiz rahat etmesi için yeniden inceleteceğiz yani. Belediye sağ olsun 2 haneyi öğretmenevine, 3 haneyi otellere yerleştirdi. Diğerleri de kendi imkanları vardı evlatlarının yanında kalıyorlar" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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