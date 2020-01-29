Bahçelievler'de hastanede yangın paniği - Son Dakika

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği
6 saat önce
Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.
Bahçelievler Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürürken hastanede kısa süreli panik yaşandı.
Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çıktı. Hastanenin merdiven boşluğunda bulunan izolasyon malzemelerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.
- İstanbul
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