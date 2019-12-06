BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (1)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bahçelievler'de özel hastanede çalışan sağlık görevlisi hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçaklandı. O anlar kameralara yansıdı. Olay, Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede dün meydana geldi. İddiaya göre, hastane önüne çıkan sağlık çalışanı yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli çalışanı bıçakla yaraladı. Yaralı hastane içine girerek, yardım istedi. Madde bağımlısı ise yaralının arkasından hastaneye girerek, kovalamaya devam etti. Hademedekiler saldırganı durdurmaya çalıştı. Saldırgan elindeki bıçakla saldırmaya devam etti. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından hastaneye polis çağrıldı. Saldırgan hastaneden kaçarken, yaşanan bu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.