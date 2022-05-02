Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı

02.05.2022 12:00

Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı.

Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı. Ailenin büyük mağduriyet yaşadığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde 29 Nisan Cuma günü saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 1. katındaki daireye giren 2 hırsız, ev sakinlerinin uyumasını fırsat bilerek odanın kapısının arkasında bulunan çantayı çaldı. Çantada bulunan otomobil anahtarı, bir miktar para ve kartları alan hırsızlar kaçtı. 2 hırsız binanın önünde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki otomobili de anahtarla çalıştırarak kayıplara karıştı. Engelli kızları Gurbet Ceyhan'ın tedavisi için alınan aracın çalınması üzerine aile büyük mağduriyet yaşadı.

"Perişan haldeyiz"

Anne Gülten Ceyhan, aracın borçlarının devam ettiğini belirterek, "Cuma sabahı hırsızlar eve girmiş. Kapı çaldı, komşu 'Teyze kapınız açık kalmış' diye uyardı. İçeri geldim, kızımı okula götürmek için uyandırdım. Telefonunu istedi. Telefon koyduğu yerde yoktu. Engelli kızım da uyandı, o da telefonunun olmadığını söyledi. Eşim uyandı, çantası kapının arkasında yok ve araba da yok. Çantayı bahçeye atmışlar. İçinde param, kartlarım vardı. Araba 300 bin TL civarında. Kızımın adına aldım, engelli arabası. Hastaneye rahat götürmek için, tedavisi için aldık. Ne kızımı bindirebildim ne de gezdirebildim. Kızım üç gündür aç susuz, ne yemek yiyor ne su içebiliyor" dedi.

Öte yandan hırsızların arabayı çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı
Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı
Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı
Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı - Son Dakika


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